9-річний український футболіст зібрав понад 100 тисяч гривень для ЗСУ

На цьому юний спортсмен не зупинився

Вихованець ФК "Рух" Лука Аронов приєднався до збору на позашляховики для ЗСУ, які протягом 143 днів захищають нашу країну від російських окупантів.

Юний футболіст разом із батьком виставили на аукціон марки "російський військовий корабель", а всі виручені гроші (120 тисяч гривень) було витрачено на придбання авто для українських захисників. Про це повідомляє офіційний сайт львівської команди.

До речі, автомобіль вже на фронті й допомагає трощити окупантів. 9-річний Лука на цьому не зупинився і тепер збирає 225 тисяч гривень ще на дві машини для української армії. На цей раз хлопчик виставив на аукціон марки "Українська мрія". Вже зібрано 100 тисяч гривень. Збір грошей ведеться на сторінці юного футболіста в Instagram.

Сам Лука так прокоментував свій вчинок, який не залишився непоміченим. Хлопчику подякував особисто голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Я вважаю, що в такий час кожен українець повинен приносити користь своїй країні, тому ми вирішили збирати кошти для наших військових. Мені приємно, що мене відзначив Максим Козицький, але хочу сказати, що це не лише моя заслуга, але й усіх людей, які надсилали кошти, та волонтерів, які нам допомагали", — сказав Лука.

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Раніше повідомлялося, що 10-річна українська чемпіонка довела Сергія Притулу до сліз своїм вчинком для ЗСУ.

Нагадаємо, 7-річний український спортсмен віддав усі свої "заощадження" українській армії.