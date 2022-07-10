Семирічний український спортсмен віддав усі свої заощадження військовим, щоб прискорити перемогу (відео)

Хлопчик збирав гроші на комп’ютерну гру, але вирішив пожертвувати гроші військовим

У Луцьку семирічний хлопчик Ілля Шмігель, який займається в одному із спортклубів міста, вирішив пожертвувати на потреби Збройних сил України усі свої гроші.

Про це повідомляє "Суспільне Луцьк" на своєму YouTube-каналі. У сюжеті мама дитини Оксана розповіла, що Ілля хоче, щоб війна закінчилася якнайшвидше.

Іллі Шмігелю сім років він займається спортом. Говорить: за рік збирав гроші на комп’ютерну гру. Відкладав із "наколядованих" та кишенькових, які давали батьки на щоденні потреби. Коли розпочалася повномасштабна війна, зрозумів, що хоче допомогти Україні перемогти та запитав маму, як він може це зробити. У результаті дитина віддала накопичену 1000 грн на потреби українським військовим своєму тренеру, який займається волонтерською діяльністю у спортклубі.

"Хочу, щоб просто закінчилася війна, щоб ми спокійно жили. У нас є котик і як починається повітряна тривога, він лякається сирен", — сказав Ілля.

"Якось підійшов до мене і запитав, що я можу зробити, щоб війна завершилася швидше. Я відповіла, що багато чого: намалювати малюнок для воїнів, заробити гроші, а потім їх задонатити комусь на допомогу. Він був безмірно щасливий, знаючи, що може якось торкнутися нашої перемоги, яка обов'язково буде", — зазначила мама дитини.

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