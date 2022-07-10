"Кращі привітання — це допомога ЗСУ": українець вдруге став найсильнішою людиною у світі

Силач не забув про ЗСУ

Український стронгмен Олексій Новіков виграв титул Strongman Classic, підтвердивши звання найсильнішої людини на планеті.

Про це повідомляє GiantsLiveWSM у Twitter. Українець вдруге зумів перемогти на цих змаганнях.

26-річний Новіков на турнірі у Лондоні набрав 54 бали у загальному заліку, випередивши найближчого опонента — канадця Мітчелла Гупера на 10 очок. "Бронзу" завоював американець Еван Сінглтон (41,5 бала).

Додамо, що змагання складалися з п’яти вправ: підйому гантелі/дамбла (де неофіційний світовий рекорд – 153 кг – належить саме Новікову), "воріт Геркулеса", "прогулянки фермера" з вантажем, тяги акселя та підйому каміння на п’єдестал.

Після тріумфу в Лондоні Новіков закликав фанатів жертвувати гроші захисникам України: "Краще привітання для мене — це донат для пацанів", — написав український силач у сторіс на своїй сторінці в Instagram. У березні Новіков передав на потреби ЗСУ 100 тисяч доларів, які заробив на змаганнях у США.

Олексій Новіков закликав допомогати ЗСУ

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Новіков завоював титул найсильнішої людини планети на змаганнях World Strongest Man. А у квітні 2022 року українець отримав титул "Найсильніша людина Європи-2022" на змаганні силачів у Лідсі (Велика Британія).

Раніше повідомлялося, що на війні з рф загинув український силач.