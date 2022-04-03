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Українець став найсильнішою людиною Європи і нагадав світові про безчинства росіян (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олексій Новіков Новина оновлена 03 квітня 2022, 21:01
Олексій Новіков

Спортсмен закликав вшанувати загиблих від російського терору.

Український стронгмен Олексій Новіков завоював титул найсильнішої людини Європи, після чого закликав вшанувати хвилиною мовчання пам’ять жертв війни в Україні.

Про це повідомляє офіційний twitter змагань "Ігри гігантів".

26-річний киянин виграв дві з п’яти вправ на турнірі у Лідсі (Англія), набравши 52 бали. Цього вистачило для перемоги. Шотландець Люк Столтмен став другим, а Костянтин Джанашія із Грузії показав третій результат. Ще один українець Павло Кордіяка із 37 балами опинився на четвертій позиції.

Новіков присвятив перемогу Україні, а стоячи на п’єдесталі пошани, українець закликав оточуючих вшанувати хвилиною мовчання жертв російського терору.

"Цю перемогу я присвячую Україні. Ми переможемо. Ми найсильніші, запам’ятайте це. Ми будемо найквітучішою країною на планеті. Ми житимемо дуже добре. Я вам це обіцяю. Я багато подорожую і знаю, що Україна – це справді найкраща країна. Не хочу ніде жити, окрім України. Слава Україні!" — заявив спортсмен.

"Це свято пройшло дуже весело та здорово, але зараз в Україні війна. Будь ласка, зробіть це для мене. Вшануйте хвилиною мовчання всіх загиблих", — сказав Новіков.

Раніше Олексій Новіков передав зароблені на змаганнях у США 100 тисяч доларів Збройним силам України.

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Нагадаємо, українські борчині виграли два "золота" на чемпіонаті Європи у Будапешті. Крім того, Олена Костевич стала чемпіонкою Європи зі стрільби.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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