Українець став найсильнішою людиною Європи і нагадав світові про безчинства росіян (відео)

Спортсмен закликав вшанувати загиблих від російського терору.

Український стронгмен Олексій Новіков завоював титул найсильнішої людини Європи, після чого закликав вшанувати хвилиною мовчання пам’ять жертв війни в Україні.

Про це повідомляє офіційний twitter змагань "Ігри гігантів".

26-річний киянин виграв дві з п’яти вправ на турнірі у Лідсі (Англія), набравши 52 бали. Цього вистачило для перемоги. Шотландець Люк Столтмен став другим, а Костянтин Джанашія із Грузії показав третій результат. Ще один українець Павло Кордіяка із 37 балами опинився на четвертій позиції.

Новіков присвятив перемогу Україні, а стоячи на п’єдесталі пошани, українець закликав оточуючих вшанувати хвилиною мовчання жертв російського терору.

"Цю перемогу я присвячую Україні. Ми переможемо. Ми найсильніші, запам’ятайте це. Ми будемо найквітучішою країною на планеті. Ми житимемо дуже добре. Я вам це обіцяю. Я багато подорожую і знаю, що Україна – це справді найкраща країна. Не хочу ніде жити, окрім України. Слава Україні!" — заявив спортсмен.

"Це свято пройшло дуже весело та здорово, але зараз в Україні війна. Будь ласка, зробіть це для мене. Вшануйте хвилиною мовчання всіх загиблих", — сказав Новіков.

Раніше Олексій Новіков передав зароблені на змаганнях у США 100 тисяч доларів Збройним силам України.

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Нагадаємо, українські борчині виграли два "золота" на чемпіонаті Європи у Будапешті. Крім того, Олена Костевич стала чемпіонкою Європи зі стрільби.