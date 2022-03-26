Українка Костевич виграла чемпіонат Європи з кульової стрільби

Українка стала найкращою у стрільбі з пістолета.

У п’ятницю, 25 березня, українка Олена Костевич на 30-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну виграла золоту медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби, що проходить у Норвегії.

Про це повідомляє Федерація стрільби України на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Українка виграла "золото" у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів, "срібло" дісталося сербці Зорані Арунович, а "бронза" опинилася у Сільвії Штайнер з Австрії. 36-річна Костевич була єдиною представницею України на змаганнях у Норвегії.

"Нам усім так не вистачає хороших новин. Гімн України на весь світ на честь перемоги Олени Костевич на чемпіонаті Європи з кульової стрільби. Наша єдина представниця на цих змаганнях. Гімн України зі сльозами на очах, синьо-жовтий прапор на найвищому рівні п’єдесталу. Дякуємо, Олено Костевич! Слава Україні!" — зазначили у пресслужбі федерації.

Нагадаємо, на Олімпіаді у Токіо Костевич виграла "бронзу", яка стала для неї третьою у кар’єрі. У 2004 році Олена стала олімпійською чемпіонкою.

Раніше повідомлялося, що український боксер виграв чемпіонат Європи.