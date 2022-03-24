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Український боксер виграв чемпіонат Європи

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Юрій Захарєєв Новина оновлена 24 березня 2022, 19:57
Юрій Захарєєв

Українці блискуче виступили на континентальній першості.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну наші боксери успішно виступили на чемпіонаті Європи серед спортсменів до 22 років.

Про це повідомляє Федерація боксу України на своєму офіційному сайті.

На чемпіонаті Європи, що проходив у хорватському місті Пореч, українці виграли 10 медалей. В останній день змагань Юрій Захареєв став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 71 кг. У фіналі українець, який є чинним чемпіоном світу на дорослому рівні, переміг валлійця Гарана Крофта.

Раніше ще одне "золото" Україні принесла Кароліна Махно у дивізіоні до 75 кг.

Загалом на європейських змаганнях Україна виборола 10 нагород:

  • золото: Юрій Захареєв (71 кг), Кароліна Махно (75 кг)
  • срібло: Андрій Юхимович (48 кг), Іван Сапун (86 кг), Максим Власюк (60 кг)
  • бронза: Ельмір Набієв (54 кг), Василь Ткачук (+92 кг), Ольга Шалімова (48 кг), Сабіна Новосад (52 кг), Алеся Крисюк (81 кг)

Раніше повідомлялося, що український боксер-професіонал Олександр Усик виїхав з України для підготовки до бою з Ентоні Джошуа.

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