Украинcкий боксер выиграл чемпионат Европы

Украинцы блестяще выступили на континентальном первенстве.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину наши боксеры успешно выступили на чемпионате Европы среди спортсменов до 22 лет.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины на свой официальном сайте.

На чемпионате Европы, который проходил в хорватском городе Пореч, украинцы выиграли 10 медалей. В последний соревновательный день Юрий Захареев стал чемпионом Европы в весовой категории до 71 кг. В финале украинец, который является действующим чемпионом мира на взрослом уровне, победил валлийца Гарана Крофта.

Ранее еще одно "золото" Украине принесла Каролина Махно в дивизионе до 75 кг.

В общем на европейских соревнованиях Украина завоевала 10 наград:

золото : Юрий Захареев (71 кг), Каролина Махно (75 кг)

: Юрий Захареев (71 кг), Каролина Махно (75 кг) серебро : Андрей Ефимович (48 кг), Иван Сапун (86 кг), Максим Власюк (60 кг)

: Андрей Ефимович (48 кг), Иван Сапун (86 кг), Максим Власюк (60 кг) бронза: Эльмир Набиев (54 кг), Василий Ткачук (+92 кг), Ольга Шалимова (48 кг), Сабина Новосад (52 кг), Алеся Крысюк (81 кг)

Ранее сообщалось, что украинский боксер-профессионал Александр Усик выехал из Украины для подготовки к бою с Энтони Джошуа.