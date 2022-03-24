Укр

Украинcкий боксер выиграл чемпионат Европы

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
146
Юрий Захареев Новость обновлена 24 марта 2022, 19:57
Юрий Захареев

Украинцы блестяще выступили на континентальном первенстве.

На фоне полномасштабного вторжения рф в Украину наши боксеры успешно выступили на чемпионате Европы среди спортсменов до 22 лет.

Об этом сообщает Федерация бокса Украины на свой официальном сайте.

На чемпионате Европы, который проходил в хорватском городе Пореч, украинцы выиграли 10 медалей. В последний соревновательный день Юрий Захареев стал чемпионом Европы в весовой категории до 71 кг. В финале украинец, который является действующим чемпионом мира на взрослом уровне, победил валлийца Гарана Крофта.

Ранее еще одно "золото" Украине принесла Каролина Махно в дивизионе до 75 кг.

В общем на европейских соревнованиях Украина завоевала 10 наград:

  • золото: Юрий Захареев (71 кг), Каролина Махно (75 кг)
  • серебро: Андрей Ефимович (48 кг), Иван Сапун (86 кг), Максим Власюк (60 кг)
  • бронза: Эльмир Набиев (54 кг), Василий Ткачук (+92 кг), Ольга Шалимова (48 кг), Сабина Новосад (52 кг), Алеся Крысюк (81 кг)

Ранее сообщалось, что украинский боксер-профессионал Александр Усик выехал из Украины для подготовки к бою с Энтони Джошуа.

Теги:
#Бокс
Олаф Шольц
Мир
"Большая семерка" договорилась проводить ревизию санкций против россии: что это значит
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Олаф Шольц
"Большая семерка" договорилась проводить ревизию санкций против россии: что это значит
Дата публикации
Категория
ООН
Генассамблея ООН приняла неприятную для россии резолюцию по Украине
Дата публикации
Категория
российский пленный
Украина обменялась пленными с россией: Верещук сделала важный анонс
Дата публикации
Категория
Вступительная кампания в 2022 году не отменяется
В Украине из-за войны фактически отменили ВНО: подробности
Дата публикации
Категория
Прошел один месяц с начала вторжения в Украину
Война — день 29: уже прошел месяц с начала провального нападения россии на Украину