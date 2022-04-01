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Відразу дві українки стали чемпіонками Європи з боротьби

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Тетяна Ріжко та Аліна Грушина-Акобія Новина оновлена 01 квітня 2022, 22:31
Тетяна Ріжко та Аліна Грушина-Акобія

Спортсменки показали чудовий результат.

На чемпіонаті Європи з вільної боротьби у Будапешті (Угорщина) українки після успішного ігрового дня у четвер виграли одразу дві золоті нагороди у п’ятницю.

Про це 1 квітня повідомила Асоціація спортивної боротьби України у Facebook.

За інформацією джерела, Тетяна Ріжко та Аліна Грушина-Акобія виграли фінальні сутички та стали чемпіонками Європи. 24-річна Тетяна виграла "золото" у ваговій категорії до 65 кг, а 22-річна Аліна стала найкращою у ваговій категорії до 57 кг. Ще одну "бронзу" у медальну скарбничку України поклала 24-річна Ілона Прокопевнюк, яка перемогла у малому фіналі у ваговій категорії до 62 кг.

Зазначимо, спортсмени з Білорусі та росії на ЧЄ-2022 не виступали за рішенням Об’єднаного світу боротьби (UWW), який на початку березня усунув борців із цих країн від змагань під своєю егідою.

Нагадаємо, нещодавно українка Олена Костевич стала чемпіонкою Європи з кульової стрільби.

Раніше повідомлялося, що наприкінці березня росію викинули зі світового біатлону. До речі, в рф порівняли усунення спортсменів із вбивством.

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#Вільна боротьба
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