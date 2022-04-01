Україна виграла перші медалі на чемпіонаті Європи з боротьби

Українські борчині блискуче виступають у Європі.

У четвер, 31 березня, українські спортсменки на чемпіонаті Європи-2022 з боротьби в Угорщині, влада якої не хоче відмовлятися від російської нафти і газу на тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну, здобула дві медалі.

Про це повідомляє Асоціація спортивної боротьби України у Facebook.

Повідомляється, що 19-річна Олександра Хоменець стала срібною призеркою змагань, а 26-річна Алла Белінська виграла "бронзу" у малому фіналі. Додамо, що за підсумками змагального дня Тетяна Рижко та Аліна Грушина-Акобія гарантувала собі медаль (їх фінали пройдуть 1 квітня).

Нагадаємо, 2 березня Об’єднаний світ боротьби (UWW) опублікував офіційну заяву про те, що на виконкомі було ухвалено рішення про усунення борців росії та Білорусії від змагань під егідою організації, тому спортсмени з цих країн не брали участь у ЧЄ.

Раніше у росії знайшли винного у відстороненні російських спортсменів від міжнародних змагань. Знаменитий тренер з фігурного катання з рф порівняла такий захід щодо атлетів з вбивством.