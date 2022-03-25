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Угорщина відмовила Україні у найважливішому для неї питанні

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто Новина оновлена 25 березня 2022, 11:44
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

В Угорщині не хочуть відмовлятися від російських нафти та газу.

У четвер, 24 березня, президент України звернувся до глав країн НАТО, і під час промови закликав уряд Угорщини підтримати антиросійські санкції. Проте в Угорщині не готові йти на конфлікт із росією та відмовилися допомагати Україні з постачанням зброї через свою територію.

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook.

"Ми розуміємо, що для президента України український народ є найважливішим, але для нас безпека Угорщини та угорського народу є першочерговою. Ми зробимо все можливе, щоб Угорщина залишилася осторонь війни " , — написав міністр закордонних справ Угорщини.

Так, як раніше в МЗС росії погрожували, що будь-який військовий вантаж, який йтиме з територій інших країн в Україну, буде знищений, уряд Угорщини, мабуть, не хоче ризикувати життям та безпекою угорського народу.

Крім цього в Угорщині досі не підтримують розширення санкцій на припинення постачання природного газу та нафти з росії, адже це унеможливить постачання енергії до їхньої країни, і водночас призведе до різкого зростання витрат. Також міністр наголосив, що Угорщина робитиме все, щоб не потрапити у війну.

Як повідомляв "Телеграф", Угорщина раніше заявляла, що вона блокує вступ України до НАТО, оскільки "в Україні є "багато недоліків" у сфері поваги до прав національних меншин".

Теги:
#Україна #Угорщина #Поставка зброї #Поставка зброї Україні
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