Укр

Венгрия отказала Украине в важнейшем для нее вопросе

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто Новость обновлена 25 марта 2022, 11:44
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

В Венгрии не хотят отказываться от российских нефти и газа.

В четверг, 24 марта, президент Украины обратился к главам стран НАТО, и во время своей речи призвал правительство Венгрии поддержать антироссийские санкции. Однако в Венгрии не готовы идти на конфликт с россией и отказались помогать Украине с поставками оружия через свою территорию.

Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

"Мы понимаем, что для президента Украины украинский народ является самым важным, но для нас безопасность Венгрии и венгерского народа является первоочередной. Мы сделаем все возможное, чтобы Венгрия осталась в стороне от войны", — написал министр иностранных дел Венгрии.

Так, как ранее в МИД рф угрожали, что любой военный груз, который будет идти с территорий других стран в Украину, будет уничтожен, правительство Венгрии видимо не хочет рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа.

Помимо этого в Венгрии до сих пор не поддерживают расширение санкций на прекращение поставок природного газа и нефти из россии, ведь это сделает невозможным поставки энергии в их страну, и в то же время приведет к резкому росту расходов. Также министр подчеркнул, что Венгрия будет делать все, чтобы не попасть в войну.

Как сообщал "Телеграф", Венгрия ранее заявляла, что она блокирует вступление Украины в НАТО, поскольку "в Украине имеется "много недостатков" в сфере уважения прав национальных меньшинств".

Теги:
#Украина #Венгрия #Поставка оружия #Поставка оружия Украине
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