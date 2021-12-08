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Український чемпіон Європи з боротьби отримав паспорт сусідньої країни – Беленюк уже відреагував

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Семен Новіков Новина оновлена 08 грудня 2021, 10:19
Семен Новіков

І це не Росія.

Український борець греко-римським стилем Семен Новіков отримав паспорт Болгарії, повідомляє видання «Фокус».

За даними джерела, з наступного сезону 23-річний спортсмен на міжнародній арені представлятиме саме цю країну.

Новіков, який виступає у ваговій категорії до 87 кілограмів, став першим дворазовим чемпіоном світу в історії України у віковій категорії до 23 років. Також у активі спортсмена є перемога на чемпіонаті Європи серед дорослих.

Жан Беленюк, який був головним суперником Новікова у боротьбі за олімпійську путівку, прокоментував цю ситуацію.

"Мені свого часу також пропонували виступати за інші країни — за Болгарію, Росію, Китай і навіть Руанду. У цьому житті кожен обирає свій шлях. Були пропозиції виступати навіть за анексований Крим, пропонуючи божевільні призові.

Бажаю Семену удачі у новій команді. Хто зна, зустрінемося ще на Олімпіаді в Парижі", — написав Беленюк на своїй сторінці у фейсбуці.

Перші інформаційні повідомлення, що Новіков може змінити громадянство, почали надходити ще у листопаді.

Теги:
#Боротьба #Жан Беленюк #Семен Новіков
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