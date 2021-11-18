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Український чемпіон Європи вирішив змінити громадянство через Беленюка

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Семен Новіков Новина оновлена 18 листопада 2021, 13:38
Семен Новіков

Іменитий спортсмен, схоже, приховав образу.

Знаменитий український борець греко-римського стилю Семен Новіков зібрався представляти іншу країну на міжнародній арені.

Про це повідомляє XSPORT, посилаючись на власні джерела.

За інформацією ЗМІ, Новіков хоче представляти сусідню Болгарію.

Зазначимо, це рішення, схоже, викликане конкуренцією борця з Жаном Беленюком за місце на Олімпійських іграх у Токіо. Саме Новіков приніс Україні заповітну ліцензію на Ігри-2020 у ваговій категорії до 87 кг, проте тренерський штаб вирішив віддати місце титулованішому нардепу. До речі, Беленюк виправдав тренерське рішення та виграв у Японії золоту медаль — єдину серед усіх українських спортсменів.

Ця ситуація явно не влаштовувала Новікова, який навіть пропонував Беленюку бій за путівку на Ігри. До слова, нардеп тоді відмовився від цього поєдинку. Востаннє борці змагалися між собою на першості України у 2019 році. Тоді переміг Беленюк.

Новіков є дворазовим чемпіоном світу U-23, чемпіоном Європи 2020 року, а також бронзовим призером Кубка світу у Белграді.

Семен нещодавно розповів про конфлікт з Беленюком в інтерв’ю на YouTube-каналі "Знай наших".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Жан Беленюк вирішив зробити благородний вчинок після перемоги на Іграх.

Теги:
#Боротьба #Жан Беленюк #Токіо-2020
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