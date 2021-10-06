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Беленюк може втратити олімпійське "золото"

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Жан Беленюк Новина оновлена 06 жовтня 2021, 11:57
Жан Беленюк

Жан Беленюк звернувся до підписників с благородною ініціативою.

Народний депутат України 9-го скликання, олімпійський чемпіон Токіо з греко-римської боротьби Жан Беленюк вирішив продати свою золоту медаль Олімпіади на благодійному аукціоні.

Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Беленюк розповів, що хоче, щоб медаль послужила суспільству, а не просто пилилася у нього на полиці. Тому борець-нардеп хоче провести благодійний аукціон, головним лотом якого стане олімпійське "золото" Токіо. Всі виручені гроші Жан хоче направити на лікування хворих дітей.

Жан Беленюк хоче продати свою золоту медаль
Жан Беленюк хоче продати свою золоту медаль

Відзначимо, подібний вчинок колись зробив Володимир Кличко, який продав на благодійному аукціоні свою золоту медаль з Олімпіади в Атланті за 1 млн доларів. Покупець тут же повернув боксеру "золото" в знак поваги до спортсмена.

"Телеграф" нагадує, що Беленюк — єдиний український спортсмен, який виграв "золото" не літній Олімпіаді в Токіо. Жан тріумфував на турнірі з греко-римської боротьби у ваговій категорії до 87 кг. Примітно, що українець виграв змагання з травмою плеча. Після повернення в Україну борець потрапив в відразу кілька скандалів, зокрема, він зробив випад в сторону фехтувальників, які вирушили на Ігри з підвищеною квотою допоміжного персоналу. Також Беленюк зізнався, що боїться ходити на футбол через радикальні поглядів фанатів.

Теги:
#Олімпійські ігри #Греко-римська боротьба #Жан Беленюк #Токіо-2020
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