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"Місце підвищеної небезпеки для мене": Беленюк зізнався, що боїться ходити на футбол (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Жан Беленюк на відпочинку Новина оновлена 16 вересня 2021, 13:22
Жан Беленюк на відпочинку

Жан Беленюк відчуває себе в небезпеці на футбольному секторі.

Народний депутат України, борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який на Олімпійських іграх в Токіо виграв єдину золоту медаль України, розповів, що боїться ходити на футбол.

Про це депутат-спортсмен розповів в інтерв’ю hromadske.

Беленюк, розповідаючи про проблему расизму в Україні, заявив, що не ходить на футбол в сектори для уболівальників, адже він відчуває себе там в небезпеці. На думку нардепа, це зовсім ненормально, проте він зазначив, що ситуація в останні 10-15 років покращилася.

"Я ніколи не дозволяв собі ходити на футбол…Саме в сектор. Я знаю, що це місце підвищеної небезпеки для мене. Те, що я це розумію, мені здається, вже не дуже хороший момент. Але все-таки ситуація, як на мене, зараз стає краще, ніж це було 10-15 років тому", — розповів Беленюк.

Після свого тріумфального повернення в Київ Беленюк почав розслідування через ситуацію, яка виникла через відсутність тренерів на Олімпіаді у деяких спортсменів. Пізніше міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт відповів золотому призеру Токіо.

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