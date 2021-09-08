"Образив всю збірну України": в Мінспорту відповіли на критику Беленюка (відео)

Вадим Гутцайт відповів на критику Жана Беленюка.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт пояснив, чому у фехтувальників була "завищена" квота тренерів на Олімпійських іграх в Токіо, а ось легкоатлетка Марина Килипко, яка посіла 5-е місце на Іграх, виступала без наставника.

Про це він розповів в інтерв’ю hromadske.

За словами, міністра, який, до слова, є олімпійським чемпіоном Барселони (1992 рік) в командній шаблі, Беленюк своїм постом в соцмережах образив всю збірну фехтувальників, особисто зачепивши прославлену українську спортсменку Ольгу Харлан, яка на Олімпіаді-2020 року, на жаль, провалилася.

"Цим постом Беленюк образив, реально образив всю збірну України і Ольгу Харлан в першу чергу. З Ольгою поїхав особистий психолог, адже вона — одна з кращих спортсменок України та світу. Для всіх спортсменів, які йшли на медалі, були зроблені всі умови, і про це Беленюк прекрасно знає, а особистий тренер Жана навіть став головним тренером збірної України з боротьби. Харлан була ошелешена постом Беленюка, адже він зробив в її сторону випад. У спорті є очки, голи, секунди. Марина Килипко не претендувала на призові місця, а федерація легкої атлетики зробила пріоритет для інших спортсменів, які реально претендували на медалі. Тому з Килипко не поїхав тренер ", — розповів міністр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Харлан знайшла, що відповісти Беленюку.