"Обидел всю сборную Украины": в Минспорте ответили на критику Беленюка (видео)

Вадим Гутцайт ответил на критику Жана Беленюка.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт объяснил, почему у фехтовальщиков была "повышенная" квота тренеров на Олимпийских играх в Токио, а вот легкоатлетка Марина Килипко, занявшая 5-е место на Играх, выступала без наставника.

Об этом он рассказал в интервью hromadske.

По словам, министра, который, к слову, является олимпийским чемпионом Барселоны (1992 год) в командной сабле, Беленюк своим постом в соцсетях обидел всю сборную фехтовальщиков, лично зацепив прославленную украинскую спортсменку Ольгу Харлан, которая на Олимпиаде-2020, к сожалению, провалилась.

"Этим постом Беленюк оскорбил, реально оскорбил всю сборную Украины и Ольгу Харлан в первую очередь. С Ольгой поехал личный психолог, ведь она — одна из лучших спортсменок Украины и мира. Для всех спортсменов, которые шли на медали, были сделаны все условия, и об этом Беленюк прекрасно знает, а личный тренер Жана даже стал главным тренером сборной Украины по борьбе. Харлан была ошарашена постом Беленюка, ведь он сделал в ее сторону выпад. В спорте есть очки, голы, секунды. Марина Килипко не претендовала на призовые места, а федерация легкой атлетики сделала приоритет для других спортсменов, которые реально претендовали на медали. Поэтому с Килипко не поехал тренер", — рассказал министр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Харлан нашла, что ответить Беленюку.