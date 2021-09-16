Укр

"Место повышенной опасности для меня": Беленюк признался, что боится ходить на футбол (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Жан Беленюк на отдыхе Новость обновлена 16 сентября 2021, 13:22
Жан Беленюк на отдыхе

Жан Беленюк чувствует себя в опасности на футбольном секторе.

Народный депутат Украины, борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который на Олимпийских играх в Токио выиграл единственную золотую медаль Украины, рассказал, что боится ходить на футбол.

Об этом депутат-спортсмен поведал в интервью hromadske.

Беленюк, рассказывая о проблеме расизма в Украине, заявил, что не ходит на футбол в секторы для болельщиков, ведь он чувствует себя там в опасности. По мнению нардепа, это совсем ненормально, однако он отметил, что ситуация в последние 10-15 лет улучшилась.

"Я никогда не позволял себе ходить на футбол… Именно в сектор. Я знаю, что это место повышенной опасности для меня. То, что я это понимаю, мне кажется, уже не очень хороший момент. Но все-таки ситуация, как по мне, сейчас становится лучше, чем это было 10-15 лет назад", — рассказал Беленюк.

После своего триумфального возвращения в Киев Беленюк начал расследование из-за ситуации, которая возникла с отсутствием тренеров на Олимпиаде у некоторых спортсменов. Позже министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт ответил золотому медалисту Токио.

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