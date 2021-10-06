Беленюк может лишиться олимпийского "золота"
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Жан Беленюк обратился к подписчикам с благородной инициативой.
Народный депутат Украины 9-го созыва, олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк решил продать свою золотую медаль Олимпиады на благотворительном аукционе.
Об этом спортсмен сообщил на своей страничке в Instagram.
Беленюк рассказал, что хочет, чтобы медаль послужила обществу, а не просто пылилась у него на полке. Поэтому борец-нардеп хочет провести благотворительный аукцион, главным лотом которого станет олимпийское "золото" Токио. Все вырученные деньги Жан хочет направить на лечение больных детей.
Отметим, подобный поступок когда-то сделал Владимир Кличко, который продал на благотворительном аукционе свою золотую медаль с Олимпиады в Атланте за 1 млн долларов. Покупатель тут же вернул боксеру "золото" в знак уважения к спортсмену.
"Телеграф" напоминает, что Беленюк — единственный украинский спортсмен, который выиграл "золото" не летней Олимпиаде в Токио. Жан триумфовал на турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. Примечательно, что украинец выиграл соревнования с травмой плеча. После возвращения в Украину борец попал в сразу несколько скандалов, в частности, он сделал выпад в сторону фехтовальщиков, которые отправились на Игры с повышенной квотой вспомогательного персонала. Также Беленюк признался, что боится ходить на футбол из-за радикальных взглядов фанатов.