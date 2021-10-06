Укр

Беленюк может лишиться олимпийского "золота"

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Жан Беленюк Новость обновлена 06 октября 2021, 12:27
Жан Беленюк

Жан Беленюк обратился к подписчикам с благородной инициативой.

Народный депутат Украины 9-го созыва, олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе Жан Беленюк решил продать свою золотую медаль Олимпиады на благотворительном аукционе.

Об этом спортсмен сообщил на своей страничке в Instagram.

Беленюк рассказал, что хочет, чтобы медаль послужила обществу, а не просто пылилась у него на полке. Поэтому борец-нардеп хочет провести благотворительный аукцион, главным лотом которого станет олимпийское "золото" Токио. Все вырученные деньги Жан хочет направить на лечение больных детей.

Жан Беленюк хочет продать свою золотую медаль
Жан Беленюк хочет продать свою золотую медаль

Отметим, подобный поступок когда-то сделал Владимир Кличко, который продал на благотворительном аукционе свою золотую медаль с Олимпиады в Атланте за 1 млн долларов. Покупатель тут же вернул боксеру "золото" в знак уважения к спортсмену.

"Телеграф" напоминает, что Беленюк — единственный украинский спортсмен, который выиграл "золото" не летней Олимпиаде в Токио. Жан триумфовал на турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг. Примечательно, что украинец выиграл соревнования с травмой плеча. После возвращения в Украину борец попал в сразу несколько скандалов, в частности, он сделал выпад в сторону фехтовальщиков, которые отправились на Игры с повышенной квотой вспомогательного персонала. Также Беленюк признался, что боится ходить на футбол из-за радикальных взглядов фанатов.

Теги:
#Олимпийские игры #Греко-римская борьба #Жан Беленюк #Токио-2020
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