Укр

"*б твою мать": Беленюк показал свой худший день в году (видео)

Автор
М. Корнилов
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Автор
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"*б твою мать": Беленюк показал свой худший день в году (видео) Новость обновлена 21 августа 2021, 15:22
Жан Беленюк с флагом Украины

Жан Беленюк показал, как получил травму перед Олимпийскими играми-2020.

Борец греко-римского стиля, нардеп 9-го созыва, олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк на своей страничке в Instagram поделился с общественностью видеокадрами со своей подготовки к Олимпиаде. На кадрах видно, как Жан получил травму и ему оказывают первую помощь.

Борец признался, что 12 июля 2021 года он запомнит надолго, ведь в этот день он, готовясь к важнейшим стартам, получил травму плеча. Спортсмену в тот момент казалось, что все его мечты о "золоте" Олимпиады растоптаны, а годы тяжелой работы прошли впустую. Спустя время Жан понял, что данное испытание только помогло ему добыть "золото" в будущем, ведь "то, что нас не убивает, делает нас сильнее".

"Мы всегда стоим перед выбором — сдаться, либо продолжить борьбу! Продолжайте — это выбор сильных, за который вас никто не посмеет укорить!" — мотивирует своих подписчиков Беленюк.

К слову, оператор видео, увидев травму Беленюка, не сдержался и выругался из-за этого "*б твою мать". Также спортсмена поддержали и его коллеги по цеху. К примеру Верняев, отметил что 12 июля для него также был плохим днем, ведь тогда он получил 4-летнюю дисквалификацию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после триумфального возвращения Беленюка с Олимпиады-2020, на которой Жан выиграл "золото" в весовой категории до 87 кг, с борцом произошел неприятный инцидент.

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