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"* б твою матір": Беленюк показав свій найгірший день у році (відео)

Автор
М. Корнілов
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"* б твою матір": Беленюк показав свій найгірший день у році (відео) Новина оновлена 21 серпня 2021, 15:22
Жан Беленюк з прапором України

Жан Беленюк показав, як отримав травму перед Олімпійськими іграми-2020.

Борець греко-римського стилю, нардеп 9-го скликання, олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк на своїй сторінці в Instagram поділився з громадськістю відеокадрами зі своєю підготовки до Олімпіади. На них видно, як Жан отримав травму і йому надають першу допомогу.

Борець зізнався, що 12 липня 2021 року запам’ятає надовго, адже в цей день він, готуючись до найважливіших стартів, отримав травму плеча. Спортсмену в той момент здавалося, що всі його мрії про "золото" Олімпіади розтоптані, а роки важкої праці пройшли даремно. Через деякий час Жан зрозумів, що це випробування тільки допомогло йому здобути "золото" в майбутньому, адже "те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими".

"Ми завжди стоїмо перед вибором — здатися, або продовжити боротьбу! Продовжуйте — це вибір сильних, за який вас ніхто не посміє дорікнути!" — мотивує своїх підписників Беленюк.

До слова, оператор відео, побачивши травму Беленюка, не стримався і вилаявся через це: "* б твою матір". Також спортсмена підтримали і його колеги по цеху. Наприклад гімнаст Олег Верняєв, зазначив що 12 липня для нього також був поганим днем, адже тоді він отримав 4-річну дискваліфікацію.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після тріумфального повернення Беленюка з Олімпіади-2020, на якій Жан виграв "золото" у ваговій категорії до 87 кг, з борцем стався неприємний інцидент.

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