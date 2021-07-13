Украина поедет на Олимпиаду в Токио без претендента на золото: что произошло

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, украинец Олег Верняев, заявил, что получил дисквалификацию на 4 года в связи с превышением концентрации мельдония в организме. Об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook.

"Арбитраж GEF (комитет по этике в гимнастике, - ред.) принял решение о том, что концентрация мельдония, которую нашли у меня в организме, достаточна для дисквалификации меня на 4 года. Начиная с ноября прошлого года. Это значит, что на Олимпиаду я не поеду", - пишет Верняев.

При этом наш чемпион задается вопросом - как запрещенный препарат оказался в его организме. Ведь это по странному стечению обстоятельств произошло в период, когда не было серьёзных международных соревнований и тренировки проходили в облегчённом режиме.

"Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещённой субстанции? Положительный тест только указывает на факт наличия в организме запрещённой субстанции, но не свидетельствует о вине спортсмена", - утверждает гимнаст.

По словам Олега Верняева, он твердо уверен в том, что его вины нет и собирается бороться до конца. Так, решение Арбитража GEF о своей дисквалификации украинский спортсмен собирается обжаловать в CAS (международный арбитражный орган, разрешающий споры, имеющие отношение к спорту, - ред.).

Добавим, что мельдоний - метаболическое средство. По заявлениям производителя, он нормализует энергетический метаболизм клеток, подвергшихся гипоксии или ишемии, поддерживает энергетический метаболизм сердца и других органов. Мельдоний был добавлен к списку Всемирного антидопингового агентства (WADA) 16 сентября 2015.

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