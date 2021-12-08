Украинский чемпион Европы по борьбе получил паспорт соседней страны - Беленюк уже отреагировал

И это не Россия.

Украинский борец греко-римским стилем Семен Новиков получил паспорт Болгарии, сообщает издание «Фокус».

По данным источника, со следующего сезона 23-летний спортсмен на международной арене будет представлять именно эту страну.

Новиков, который выступает в весовой категории до 87 килограммов, стал первым двукратным чемпионом мира в истории Украины в возрастной категории до 23 лет. Также в активе спортсмена есть победа на чемпионате Европы среди взрослых.

Жан Беленюк, который являлся главным соперником Новикова в борьбе за олимпийскую путевку, прокомментировал данную ситуацию.

"Мне в свое время также предлагали выступать за другие страны — за Болгарию, Россию, Китай и даже Руанду. В этой жизни каждый выбирает свой путь. Были предложения выступать даже за аннексированный Крым, предлагаю сумасшедшие призовые.

Желаю Семену удачи в новой команде. Мало ли, встретимся еще на Олимпиаде в Париже", — написал Беленюк на своей странице в фейсбуке.

Первая информационные сообщения, что Новиков может сменить гражданство, начали поступать еще в ноябре.