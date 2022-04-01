Укр

Украина выиграла первые медали на чемпионате Европы по борьбе

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Александра Хоменец и Алла Белинская Новость обновлена 01 апреля 2022, 00:12
Александра Хоменец и Алла Белинская

Украинские борчихи блестяще выступают в Европе.

В четверг, 31 марта, украинкские спортсменки на чемпионате Европы-2022 по борьбе в Венгрии, власти которой не хотят отказываться от российской нефти и газа на фоне полномасштабного вторжения рф в Украину, завоевали две медали.

Об этом сообщает Ассоциация спортивной борьбы Украины в Facebook.

Сообщается, что 19-летняя Александра Хоменец стала серебряной призершей соревнований, а 26-летняя Алла Белинская выиграла "бронзу" в малом финале. Добавим, что по итогам соревновательного дня Татьяна Рыжко и Алина Грушина-Акобия гарантировала себе медаль (их финалы пройдут 1 апреля).

Напомним, 2 марта Объединенный мир борьбы (UWW) опубликовал официальное заявление о том, что на исполкоме было принято решение об отстранении борцов россии и Белоруссии от соревнований под эгидой организации, поэтому спортсмены из этих стран не участвовали в ЧЕ.

Ранее в россии нашли виновного в отстранении российских спортсменов от международных соревнований. Знаменитый тренер по фигурному катанию из рф сравнила такую меру по отношению к атлетам с убийством.

Теги:
#Украина #Вольная борьба
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