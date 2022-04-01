Сразу две украинки стали чемпионками Европы по борьбе
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Спортсменки показали отличный результат.
На чемпионате Европы по вольной борьбе в Будапеште (Венгрия) украинки после весьма успешного игрового дня в четверг выиграли сразу две золотые награды в пятницу.
Об этом 1 апреля сообщила Ассоциация спортивной борьбы Украины в Facebook.
По информации источника, Татьяна Рыжко и Алина Грушина-Акобия выиграли финальные схватки и стали чемпионками Европы. 24-летняя Татьяна выиграла "золото" в весовой категории до 65 кг, а 22-летняя Алина стала лучшей в весовой категории до 57 кг. Еще одну "бронзу" в медальную копилку Украины положила 24-летняя Илона Прокопевнюк, победившая в малом финале в весовой категории до 62 кг.
Отметим, спортсмены из Беларуси и россии на ЧЕ-2022 не выступали по решению Объединенный мира борьбы (UWW), который в начале марта отстранил борцов из этих стран от соревнований под своей эгидой.
Напомним, недавно украинка Елена Костевич стала чемпионкой Европы по пулевой стрельбе.
Ранее сообщалось, что в конце марта россию выбросили из мирового биатлона. К слову, в рф сравнили отстранение спортсменов с убийством.
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