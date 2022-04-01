Сразу две украинки стали чемпионками Европы по борьбе

Спортсменки показали отличный результат.

На чемпионате Европы по вольной борьбе в Будапеште (Венгрия) украинки после весьма успешного игрового дня в четверг выиграли сразу две золотые награды в пятницу.

Об этом 1 апреля сообщила Ассоциация спортивной борьбы Украины в Facebook.

По информации источника, Татьяна Рыжко и Алина Грушина-Акобия выиграли финальные схватки и стали чемпионками Европы. 24-летняя Татьяна выиграла "золото" в весовой категории до 65 кг, а 22-летняя Алина стала лучшей в весовой категории до 57 кг. Еще одну "бронзу" в медальную копилку Украины положила 24-летняя Илона Прокопевнюк, победившая в малом финале в весовой категории до 62 кг.

Отметим, спортсмены из Беларуси и россии на ЧЕ-2022 не выступали по решению Объединенный мира борьбы (UWW), который в начале марта отстранил борцов из этих стран от соревнований под своей эгидой.

Напомним, недавно украинка Елена Костевич стала чемпионкой Европы по пулевой стрельбе.

Ранее сообщалось, что в конце марта россию выбросили из мирового биатлона. К слову, в рф сравнили отстранение спортсменов с убийством.