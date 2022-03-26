Украинка Костевич выиграла чемпионат Европы по пулевой стрельбе

Украинка стала лучшей в стрельбе из пистолета.

В пятницу, 25 марта, украинка Елена Костевич на 30-й день полномасштабного вторжения рф в Украину выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по пулевой стрельбе, что проходит в Норвегии.

Об этом сообщает Федерация стрельбы Украины на своей официальной странице в Facebook.

Украинка выиграла "золото" в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, "серебро" досталось сербке Зоране Арунович, а "бронза" оказалась у Сильвии Штайнер из Австрии. 36-летняя Костевич была единственной представительницей Украины на соревнованиях в Норвегии.

"Нам всем так не хватает хороших новостей. Гимн Украины на весь мир в честь победы Елены Костевич на чемпионате Европы по пулевой стрельбе. Наша единственная представительница на этих соревнованиях. Гимн Украины со слезами на глазах, сине-желтый флаг на самой высокой ступени пьедестала. Спасибо, Елена Костевич! Слава Украине!" — отметили в пресс-службе федерации.

Напомним, на Олимпиаде в Токио Костевич выиграла "бронзу", которая стала для нее третьей в карьере. В 2004 году Елена стала олимпийской чемпионкой.

Ранее сообщалось, что украинский боксер выиграл чемпионат Европы.