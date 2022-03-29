россию официально выбросили из мирового биатлона
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Биатлонная семья не хочет иметь дело с агрессором.
Во вторник, 29 марта, на 34-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Международный союз биатлонистов (IBU) убрал российскую и белорусскую федерации из своего состава.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации. Ранее биатлонисты их этих стран были отстранены от международных стартов в связи с полномасштабным нападением рф на Украину.
"Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с конституцией IBU. Эти нарушения наносят ущерб репутации IBU и всему биатлону, а их активное членство подорвет усилия IBU и его членов по продвижению своих конституционных принципов и целей. Исполком будет очень внимательно следить за развитием этой ситуации и пересматривать это решение в случае изменения обстоятельств", — сообщили в IBU.
Добавим, что статус СБР и БФБ может измениться, если ситуация поменяется. Вернуть рф и Беларусь в биатлонную семью смогут не раньше Конгресса IBU, что пройдет в сентябре 2022 года.
Ранее сообщалось, что российские захватчики вторглись в дом боксера Александра Усика.
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