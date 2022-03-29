россию официально выбросили из мирового биатлона

Биатлонная семья не хочет иметь дело с агрессором.

Во вторник, 29 марта, на 34-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Международный союз биатлонистов (IBU) убрал российскую и белорусскую федерации из своего состава.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) в организации. Ранее биатлонисты их этих стран были отстранены от международных стартов в связи с полномасштабным нападением рф на Украину.

"Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с конституцией IBU. Эти нарушения наносят ущерб репутации IBU и всему биатлону, а их активное членство подорвет усилия IBU и его членов по продвижению своих конституционных принципов и целей. Исполком будет очень внимательно следить за развитием этой ситуации и пересматривать это решение в случае изменения обстоятельств", — сообщили в IBU.

Добавим, что статус СБР и БФБ может измениться, если ситуация поменяется. Вернуть рф и Беларусь в биатлонную семью смогут не раньше Конгресса IBU, что пройдет в сентябре 2022 года.

Ранее сообщалось, что российские захватчики вторглись в дом боксера Александра Усика.