У боях за Україну загинув спортсмен-силач

Спортсмен мав бойовий досвід

На війні із російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гирьового спорту капітан Віталій Морозов.

Про це наприкінці червня повідомив сайт "Янголи спорту".

За інформацією джерела, Віталій загинув ще 7 березня у бою за Київ. Ворог обстріляв позицію Морозова з мінометів. Уламки міни поранили офіцера. Побачивши, що капітана поранено, побратими кинулися його рятувати, але друга ворожа міна обірвала життя Віталія та ще двох бійців.

Повідомляється, що Морозов народився у 1989 році в Андрушівці (Житомирська область). Військову службу розпочав солдатом строкової служби у батальйоні забезпечення навчального процесу ЖВІ. Через рік поступив і продовжив службу вже курсантом. У 2018 році повернувся до свого Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова на посаду курсового офіцера. Через два роки його було підвищено до начальника навчального курсу. Віталій також брав участь в Операції об’єднаних сил на Донбасі.

Морозов здобував перемоги на державних та брав участь у міжнародних змаганнях у гирьовому спорті, також він отримав статус майстра спорту України.

Нагадаємо, 15 червня під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 30-річний гравець в американський футбол, який раніше виступав за Вінницьких "Вовків" та Київських "Патріотів".

Раніше повідомлялося, що український шахіст героїчно загинув на війні з рф.