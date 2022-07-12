Вчинок 10-річної чемпіонки довів Притулу до сліз: відео порвало мережу

Спортсменка грала у шашки з незнайомцями, збираючи гроші для ЗСУ

Українська чемпіонка світу з шашок серед дівчаток до 10 років Валерія Єжова зібрала для ЗСУ 21 тисячу гривень і передала гроші до Фонду Сергія Притули, який нещодавно за кілька днів зібрав значну суму на 4 "Байрактари".

Про це розповів сам Притула на своїй сторінці у Facebook. У мережі також розповсюджується відео з реакцією Сергія на таке рішення маленької дівчинки.

10-річна киянка грала з людьми на вулиці у шашки. Той, хто програв, мав пожертвувати гроші на ЗСУ (будь-яку суму від 1 грн, — Ред.). Маленька українка виграла всі партії та зібрала 21 тисячу гривень. Додамо, що багато перехожих жертвували гроші й не грали з юною чемпіонкою.

Валерія Єжова грала з перехожими у шашки, збираючи гроші для ЗСУ

"Лисий ботокс здохне і так і не зрозуміє, чому програв. А тому що наш народ із такими дітьми перемогти неможливо!" – так Притула прокоментував шляхетний вчинок дівчинки.

Реакція Сергія Притули на вчинок дівчинки

Гроші на потреби ЗСУ збирають навіть самі маленькі українці. Раніше семирічний спортсмен віддав усі свої "заощадження" військовим, щоб наблизити перемогу.

Нагадаємо, що український силач Олексій Новіков виграв титул Strongman Classic, підтвердивши звання найсильнішої людини на планеті. Після тріумфу стронгмен закликав допомагати українським військовим.