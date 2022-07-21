"Ворскла" 2:1 АИК: онлайн-трансляция матча Лиги конференций (видео)

Полтавский клуб стартует в еврокубках

В четверг, 21 июля, "Ворскла" стартует в Лиге конференций сезона 2022/23 матчем против шведского АИКа.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию прямую видеотрансляцию матча 2-го квалификационного раунда ЛК "Ворскла" — АИК. Встреча состоится в Стокгольме (Швеция) на стадионе "Стокхольмс", начало поединка — в 20:00 по киевскому времени. Онлайн матча доступен на YouTube-канале Espreso.TV.

Отметим, полтавчане вышли в еврокубки, заняв 5-е место в чемпионате Украины сезона 2021/22, который был остановлен досрочно из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. Победитель 2-матчевого противостояния "Ворскла" — АИК пробьется в 3-й квалификационный ранд Лиги конференций, а команда, которая проиграет, покинет еврокубки. Из-за войны в Украине оба матча полтавчане проведут в Стокгольме. Ответный поединок между клубами состоится в среду, 27 июля.

Ранее сообщалось, где еще можно посмотреть матча "Ворскла" — АИК в прямом эфире. Кроме того, букмекеры дали неутешительный прогноз для полтавчан на эту еврокубковую кампанию.

Напомним, "Динамо" стартовало в Лиге чемпионов матчем в Польше.