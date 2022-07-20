"Динамо" дало бій "Фенербахче" у Лізі чемпіонів: відеоогляд

"Біло-сині" провели перший офіційний матч у 2022 році

У середу, 20 липня, київське "Динамо" матчем із "Фенербахче" стартувало у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

Зустріч, що проходила у Лодзі (Польща) на стадіоні "Мейскі", завершилася з рахунком 0:0. Гра-відповідь відбудеться 27 липня в Стамбулі.

У першому таймі турки створили трохи більше моментів, аніж українці, проте у воротах киян блискуче діяв Георгій Бущан, який зробив кілька ефектних сейвів. А ось у другій половині зустрічі "Біло-сині" значно краще виглядали в атаці. Проте ні кияни, ні стамбульці забити не зуміли. Доля путівки до 3-го раунду відбору ЛЧ вирішиться у Стамбулі.

Повний відеоогляд зустрічі:

Статистика матчу Динамо - Фенербахче

Нагадаємо, "Динамо" та "Фенербахче" виступають у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Переможець 2-матчевої дуелі вийде у 3-й кваліфікаційний раунд ЛЧ, а той, хто програє, опуститься до Ліги Європи. До речі, вже відомі потенційні суперники команд. Переможець протистояння зіграє зі "Штурмом" (Австрія). А невдаха 2-го раунду кваліфікації ЛЧ зустрінеться з чеським "Словацко" у Лізі Європи.

Гімн України перед початком поєдинку:

Раніше повідомлялося, що гравець "Динамо" викинув прапорці Росії на смітник на очах росіян.

Нагадаємо, колишній футболіст "Біло-синіх" загинув на фронті.