Прийшов у команду із Шовковським: на війні загинув колишній футболіст "Динамо"

"Динамівець" потрапив під вогонь ворожої артилерії

На війні із російськими загарбниками загинув вихованець київського "Динамо" Сергій Баланчук.

Про смерть колишнього футболіста повідомив ексворотар "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський на своїй сторінці у Facebook. Голкіпер прийшов до "Динамо" разом із Сергієм.

Олександр розповів, що смерть спіткала Баланчука під Бахмутом (Донецька область). Повідомляється, що ексфутболіст загинув після удару ворожої артилерії.

Шовковський навчався разом із Сергієм в одному футбольному класі. Колишній воротар розповів, що Баланчук був найкращим у класі та закінчив школу із золотою медаллю. Не дивно, що він першим серед своїх однокласників із "Динамо" 3 потрапив у дублюючий склад киян та закріпився у команді. 18 грудня 1993 року Шовковський разом із Баланчуком та Сергієм Федоровим прийшли до першої команди.

"Можно розповідати багато, але скажу одне — він завжди професійно і відповідально ставився до всього з чим мав справу. Ми обов’язково переможемо, тому що Козацькому роду нема переводу! А сьогодні я сумую! Я сумую тому, що наша Україна втратила одного зі своїх Захисників, батьки втратили Сина, сестра втратила Брата, а діти Батька! Спочивай з миром! Земля тобі пухом! Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ!" — написав Шовковський.

Баланчук так і не зумів закріпитися в основі "Динамо", зігравши лише 4 матчі за головну команду. Він встиг пограти за ЦСКА (Київ), Маккабі (Хайфа), "Ворсклу" та "Металіст".

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами було вбито вихованця "Карпат". Нагадаємо, ще один футболіст загинув під час виконання бойового завдання.