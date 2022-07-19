"Динамо" — "Фенербахче": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Кияни проведуть домашній матч єврокубку у Польщі

У середу, 20 липня, київське "Динамо" у Лодзі (Польща) на стадіоні "Мейскі" матчем із турецьким "Фенербахче" стартує у Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

"Телеграф" проведе текстову трансляцію поєдинку, початок якої заплановано на 21:00 за київським часом. Тут можна буде оперативно побачити відео голів та повний відеоогляд зустрічі.

Зазначимо, команди борються за путівку до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Переможець протистояння "Динамо" та "Фенербахче" зіграє зі "Штурмом", а ось той, хто програє, вирушить до Ліги Європи. Там на невдаху відбору ЛЧ чекає ФК "Словацко". Додамо, що кияни потрапили у відбір ЛЧ за підсумками незавершеного чемпіонату України 2021/22. "Шахтар", посівши перше місце в УПЛ, зіграє у групі ЛЧ без відбору.

Матч "Динамо" — "Фенербахче" можна буде подивитися безкоштовно в Україні. Додамо, що букмекери насилу визначили фаворита в цій парі.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув колишній футболіст "Динамо" Сергій Баланчук. Він прийшов до основної команди разом з Олександром Шовковським.