"Динамо" – "Фенербахче": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Кияни розпочнуть єврокубки "домашньою" грою

Перший матч київського "Динамо" та турецького "Фенербахче", в якому букмекери насилу назвали фаворита, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 покаже телеканал Setanta Sports.

Про це повідомляє офіційна сторінка телеканалу в Instagram. Setanta Sports покаже гру Ліги чемпіонів безплатно.

Перша гра киян із турками пройде в середу, 20 липня, на стадіоні "Мейскі" у польському Лодзі. Початок поєдинку заплановано на 21:00 за київським часом. Гру можна буде переглянути безплатно на setantasports.com. Крім того, перегляд поєдинку буде доступний і на медіасервісі megogo (потрібна підписка — Ред.). Розсудить "Динамо" та "Фенербахче" швейцарська бригада арбітрів на чолі з Гленном Нюбергом.

Додамо, що матч-відповідь між командами пройде в Стамбулі 27 липня. Переможець двоматчевої дуелі вийде до третього раунду кваліфікації ЛЧ. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 18 липня.

Раніше повідомлялося, що на війні з окупантами загинув колишній футболіст "Динамо".

Нагадаємо, форвард "Біло-синіх" викинув усі російські прапорці на смітник на очах росіян.