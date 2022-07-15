"Динамо" – "Фенербахче": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів
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Кияни розпочнуть єврокубки "домашньою" грою
Перший матч київського "Динамо" та турецького "Фенербахче", в якому букмекери насилу назвали фаворита, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 покаже телеканал Setanta Sports.
Про це повідомляє офіційна сторінка телеканалу в Instagram. Setanta Sports покаже гру Ліги чемпіонів безплатно.
Перша гра киян із турками пройде в середу, 20 липня, на стадіоні "Мейскі" у польському Лодзі. Початок поєдинку заплановано на 21:00 за київським часом. Гру можна буде переглянути безплатно на setantasports.com. Крім того, перегляд поєдинку буде доступний і на медіасервісі megogo (потрібна підписка — Ред.). Розсудить "Динамо" та "Фенербахче" швейцарська бригада арбітрів на чолі з Гленном Нюбергом.
Додамо, що матч-відповідь між командами пройде в Стамбулі 27 липня. Переможець двоматчевої дуелі вийде до третього раунду кваліфікації ЛЧ. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 18 липня.
Раніше повідомлялося, що на війні з окупантами загинув колишній футболіст "Динамо".
Нагадаємо, форвард "Біло-синіх" викинув усі російські прапорці на смітник на очах росіян.