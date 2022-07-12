"Динамо" — "Фенербахче": букмекери спантеличили прогнозом на матч Ліги чемпіонів

Київський клуб стартує у престижному єврокубку "домашнім" матчем.

Букмекери насилу визначили фаворита у протистоянні "Динамо" та "Фенербахче", яких звів жереб у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23.

Про це повідомляє Парі-Матч. Проте аналітики не зуміли виділити фаворита у першому матчі, який запланований на 20 липня.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Динамо" — "Фенербахче" (дані за 12 липня):

Парі-Матч: (перемога "Динамо" 2,60 — нічия 3,60 — перемога "Фенербахче" 2,60)

На думку аналітиків, українці та турки мають рівні шанси у першій грі. На перемогу однієї з команд можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,60. Нічия менш ймовірна — 3,60. Додамо, що на прохід у наступний раунд (за сумою двох матчів, — Ред.) фаворитом являється саме "Фенербахче" — 2,20 за "Динамо" та 1,67 за стамбульський клуб.

Перша гра "Динамо" — "Фенербахче" відбудеться у середу, 20 липня на стадіоні "Мейскі" у Лодзі (Польща). Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь пройде в Стамбулі 27 липня. Переможець двоматчевої дуелі вийде до третього раунду кваліфікації ЛЧ. Жеребкування цієї стадії турніру відбудеться 18 липня.

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