"Динамо" - "Фенербахче": букмекеры озадачили прогнозом на матч Лиги чемпионов
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Киевский клуб стартует в престижном еврокубке игрой "дома".
Букмекеры с трудом определили фаворита в противостоянии "Динамо" и "Фенербахче", которых свел жребий во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23.
Об этом сообщает Пари-Матч. Однако аналитики не сумели выделить фаворита в первом матче, запланированном на 20 июля.
Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Динамо" — "Фенербахче" (данные за 12 июля):
- Пари-Матч: (победа "Динамо" 2,60 — ничья 3,60 — победа "Фенербахче" 2,60)
По мнению аналитиков, украинцы и турки имеют равные шансы в первой игре. На победу одной из команд можно сделать ставку с коэффициентом 2,60. Ничья менее вероятна — 3,60. Добавим, что на проход в следующий раунд (по сумме двух матчей, — Ред.) фаворитом является именно "Фенербахче" — 2,20 за "Динамо" и 1,67 за стамбульский клуб.
Первая игра "Динамо" — "Фенербахче" состоится в среду, 20 июля на стадионе "Мейски" в Лодзе (Польша). Начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет в Стамбуле 27 июля. Победитель двухматчевой дуэли выйдет в третий раунд квалификации ЛЧ. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 18 июля.
Ранее сообщалось, что игрок "Динамо" выбросил все российские флажки в мусорку на глазах россиян.