"Динамо" и "Ворскла" узнали имена соперников в Лиге чемпионов и Лиге конференций: когда матчи

Украинцев ждет тяжелый старт

В среду, 15 июня, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда еврокубков, частности украинские клубы узнали имена соперников в Лиге чемпионов и Лиге конференций.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. "Динамо" во втором раунде квалификации ЛЧ сыграет с "Фенербахче", а "Ворскла" во втором квалификационном раунде ЛК проведет 2-матчевую дуэль со шведским "АИКом".

"Динамо" проведет первую игру с турками "дома", а ответную — в Стамбуле. Даты матчей Q2 Лиги чемпионов: 19/20 и 26/27 июля. Победители выйдут в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, а проигравшие попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Результаты жеребьевки 2-го квалифкационного раунда Лиги чемпионов

"Ворскла" стартует в Стокгольме. Матчи второго отборочного раунда Q2 Лиги конференций пройдут 21 и 28 июля. Победители пар получат право сыграть в третьем отборочном раунде ЛК, в котором стартует луганская "Заря".

Результаты жеребьевки 2-го квалифкационного раунда Лиги конференций

Напомним, донецкий "Шахтер" по итогам чемпионата Украины 2021/22 занял первое промежуточное место. Таким образом, "Горняки" квалифицировались в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Украины может перейти в "Фенербахче".