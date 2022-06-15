"Динамо" та "Ворскла" дізналися імена суперників у Лізі чемпіонів та Лізі конференцій: коли матчі

Українців чекає тяжкий старт

У середу, 15 червня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду єврокубків, зокрема українські клуби дізналися імена суперників у Лізі чемпіонів та Лізі конференцій.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА. "Динамо" у другому раунді кваліфікації ЛЧ зіграє з "Фенербахче", а "Ворскла" у другому кваліфікаційному раунді ЛК проведе 2-матчеву дуель зі шведським "АІКом".

"Динамо" проведе першу гру з турками "вдома", а матч-відповідь — у Стамбулі. Дати матчів Q2 Ліги чемпіонів: 19/20 та 26/27 липня. Переможці вийдуть до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, а команди, які програють, потраплять до третього відбіркового раунду Ліги Європи.

Результати жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів

"Ворскла" стартує у Стокгольмі. Матчі другого відбірного раунду Q2 Ліги конференцій пройдуть 21 та 28 липня. Переможці пар отримають право зіграти у третьому відбірному раунді ЛК, у якому стартує луганська "Зоря".

Результати жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій

Нагадаємо, донецький "Шахтар" за підсумками чемпіонату України 2021/22 посів перше проміжне місце. Таким чином, "Гірники" кваліфікувалися у груповий етап Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що гравець збірної України може перейти у "Фенербахче".