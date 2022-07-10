Пришел в команду с Шовковским: на войне погиб бывший футболист "Динамо"

"Динамовец" попал под огонь вражеской артиллерии

На войне с российскими захватчиками погиб воспитанник киевского "Динамо" Сергей Баланчук.

О смерти бывшего футболиста сообщил экс-вратарь "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский на своей странице в Facebook. Голкипер пришел в "Динамо" вместе с Сергеем.

Александр рассказал, что смерть настигла Баланчука под Бахмутом (Донецкая область). Сообщается, что экс-футболист погиб после удара вражеской артиллерии.

Шовковский учился вместе с Сергеем в одном футбольном классе. Бывший вратарь рассказал, что Баланчук был лучшим в классе и окончил школу с золотой медалью. Неудивительно, что он первым среди своих одноклассников из "Динамо" 3 попал в дублирующий состав киевлян и закрепился в команде. 18 декабря 1993 года Шовковский вместе с Баланчуком и Сергеем Федоровым вместе пришли в первую команду.

"Можно рассказывать многое, но скажу одно – он всегда профессионально и ответственно относился ко всему с чем имел дело. И мы обязательно победим, потому что Казацкому роду нет перевода! А сегодня я грущу! Я грущу потому, что наша Украина потеряла одного из своих Защитников, родители потеряли Сына, сестра потеряла Брата, а дети Отца! Почивай с миром! Земля тебе пухом! Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ!" — написал Шовковский.

Баланчук так и не сумел закрепиться в основе "Динамо", сыграв всего 4 матча за главную команду. Он успел поиграть за ЦСКА (Киев), Маккаби (Хайфа), "Ворсклу" и "Металлист".

Ранее сообщалось, что на войне с российскими оккупантами был убит воспитанник "Карпат". Напомним, еще один футболист погиб во время выполнения боевого задания.