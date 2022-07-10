Известный украинский футболист на 5-м месяце войны сбежал из россии в Германию

Центральный защитник несколько лет выступал в рф

В воскресенье, 10 июля, на 137-й день полномасштабного вторжения рф в Украину украинский футболист Иван Ордец перешел в немецкий "Бохум".

Об этом сообщает официальная страничка немецкого клуба в twitter. Украинец перешел в чемпионат Германии из первенства россии, где он выступал за московское "Динамо" с июля 2019 года.

По информации источника, "Бохум" подписал украинца на один сезон. Примечательно, что Ордец воспользовался возможностью приостановить контракт с москвичами и перебраться в Германию благодаря решению Международной федерации футбола (ФИФА), которая разрешила легионерам российских клубов приостанавливать соглашения с командами из рф в одностороннем порядке.

Отметим, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Ордец, который родом из Донбасса, опубликовал несколько антивоенных постов в Instagram, сохраняя молчание.

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Кроме того, футболист засветился на корпоративе московского клуба во время войны, чем не на шутку разозлил экс-полузащитника сборной Украины Александра Алиева, который даже пригрозил Ордецу.

Ранее сообщалось, что футболист "Спартака" случано назвал россию "задницей".