Известный украинский футболист на 5-м месяце войны сбежал из россии в Германию
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Центральный защитник несколько лет выступал в рф
В воскресенье, 10 июля, на 137-й день полномасштабного вторжения рф в Украину украинский футболист Иван Ордец перешел в немецкий "Бохум".
Об этом сообщает официальная страничка немецкого клуба в twitter. Украинец перешел в чемпионат Германии из первенства россии, где он выступал за московское "Динамо" с июля 2019 года.
По информации источника, "Бохум" подписал украинца на один сезон. Примечательно, что Ордец воспользовался возможностью приостановить контракт с москвичами и перебраться в Германию благодаря решению Международной федерации футбола (ФИФА), которая разрешила легионерам российских клубов приостанавливать соглашения с командами из рф в одностороннем порядке.
Отметим, после начала полномасштабного вторжения рф в Украину Ордец, который родом из Донбасса, опубликовал несколько антивоенных постов в Instagram, сохраняя молчание.
Кроме того, футболист засветился на корпоративе московского клуба во время войны, чем не на шутку разозлил экс-полузащитника сборной Украины Александра Алиева, который даже пригрозил Ордецу.
Ранее сообщалось, что футболист "Спартака" случано назвал россию "задницей".