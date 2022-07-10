Відомий український футболіст на 5-му місяці війни втік із росії до Німеччини

Центральний захисник кілька років виступав у рф

У неділю, 10 липня, на 137-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну український футболіст Іван Ордець перейшов у німецький "Бохум".

Про це повідомляє офіційна сторінка німецького клубу у twitter. Українець перейшов до чемпіонату Німеччини з першості росії, де він виступав за московське "Динамо" з липня 2019 року.

За інформацією джерела, "Бохум" підписав українця на один сезон. Примітно, що Ордець скористався можливістю призупинити контракт із москвичами й перебратися до Німеччини завдяки рішенню Міжнародної федерації футболу (ФІФА), яка дозволила легіонерам російських клубів призупиняти угоди з командами з рф в односторонньому порядку.

Зазначимо, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Ордець, який родом з Донбасу, опублікував кілька антивоєнних постів у Instagram, зберігаючи мовчання.

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Крім того, футболіст засвітився на корпоративі московського клубу під час війни, чим не на жарт розлютило експівзахисника збірної України Олександра Алієва, який навіть пригрозив Ордецю.

Раніше повідомлялося, що футболіст "Спартака" випадково назвав росію "дупою".