"Динамо" - "Фенербахче": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Киевляне проведут домашний матч еврокубка в Польше

В среду, 20 июля, киевское "Динамо" в Лодзе (Польша) на стадионе "Мейски" матчем с турецким "Фенербахче" стартует в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23.

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка, начало которого запланировано на 21:00 по киевскому времени. Здесь можно будет оперативно увидеть видео голов, а также полный видеообзор встречи.

Отметим, команды сражаются за путевку в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Победитель противостояния "Динамо" и "Фенербахче" сыграет со "Штурмом", а вот проигравший отправится в Лигу Европы. Там на неудачника отбора ЛЧ ждет ФК "Словацко". Добавим, что киевляне попали в отбор ЛЧ по итогам незавершенного чемпионата Украины 2021/22. "Шахтер", заняв первое место в УПЛ, сыграет в группе ЛЧ без отбора.

Матч "Динамо" — "Фенербахче" можно будет посмотреть бесплатно в Украине. Добавим, что букмекеры с трудом определили фаворита в этой паре.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб бывший футболист "Динамо" Сергей Баланчук. Он пришел в основную команду вместе с Александром Шовковским.