АІК — "Ворскла": букмекери не на боці українців у Лізі конференцій

Український клуб за крок від виходу в наступну стадію єврокубку

Полтавська "Ворскла" після перемоги над АІКом (3:2) у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА сезону 2022/23 все одно є аутсайдером у протистоянні перед грою-відповіддю зі шведами.

Про це повідомляє букмекерська компанія "Парі-Матч". Через війну в Україні обидва матчі полтавці проведуть у Швеції.

На думку фахівців, АІК зуміє здобути перемогу у грі-відповіді. На вихід шведів у наступний раунд ЛК можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,68. Водночас, подібний успіх української команди оцінюється коефіцієнтом 2,11. Букмекери вважають, що матч-відповідь, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:0 на користь господарів (коефіцієнт 6,20).

Прогноз букмекерів на матч Ліги конференцій "АІК" — "Ворскла" (дані за 24 липня):

Парі-Матч: (перемога АІКа 1,48 — нічия 4,30 — перемога Ворскли 6,30)

Матч АІК — "Ворскла" відбудеться у середу, 27 липня, у Сольні на стадіоні "Френдс Арена", початок поєдинку — о 20:00 за київським часом.

Примітно, що УЄФА чомусь не поділила гру двох українських клубів у єврокубках за часом. Матч-відповідь київського "Динамо" з "Фенербахче" у 2-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів також пройде 27 липня і почнеться в той же час, що і матч полтавців у ЛК. Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися гру "Динамо" у Лізі чемпіонів безкоштовно. До речі, "Біло-сині" також є андердогом у своїй парі.