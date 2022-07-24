"Фенербахче" — "Динамо": де і коли безкоштовно дивитися матч-відповідь Ліги чемпіонів

Важливий "двобій" для киян покажуть безкоштовно

Матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 "Фенербахче" — "Динамо" (перша гра завершилася нічиєю — 0:0) буде показаний в Україні на ОТТ-платформі setantasports.com.

Про це повідомляє пресслужба каналу в Instagram. Поєдинок можна буде переглянути безкоштовно, пройшовши реєстрацію та обравши підписку "Дивись Динамо Київ безкоштовно".

Гра "Фенербахче" — "Динамо" відбудеться в середу, 27 липня, у Стамбулі на стадіоні "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу", початок зустрічі заплановано на 20:00 за київським часом.

Зазначимо, переможець матчу-відповіді проб’ється в 3-й кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів, де зіграє з австрійським "Штурмом", а той, хто програє, вилетить до Ліги Європи, де проведе 2-матчеву дуель з чеським "Словацко". До речі, букмекери вважають турецький клуб беззаперечним фаворитом зустрічі, попри гідну гру киян у першій зустрічі, яка відбулася у польському Лодзі.

Раніше повідомлялося, що форвард київського "Динамо" викинув прапорці рф на смітник в аеропорту у Вірменії на очах здивованих росіян.