Аналітики пророкують "Динамо" провал у Лізі чемпіонів

На киян чекає "теплий" прийом у Стамбулі

Київському "Динамо" після першого матчу в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 з "Фенербахче" (0:0) найближчим часом проведе гру-відповідь з турецьким грандом. Букмекери цього разу повністю на боці стамбульців.

Про це повідомляє Парі-Матч. На думку фахівців, саме турецький клуб проб’ється до наступного раунду головного єврокубку.

Аналітики вважають, що стамбульці переможуть — коефіцієнт 1,72 за турків проти 4,90 за українців, нічия в основний час оцінюється коефіцієнтом 3,75. Додамо, що на думку фахівців, зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:0 на користь "Фенербахче" (коефіцієнт — 6,30).

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Фенербахче" — "Динамо" (дані за 24 липня):

Парі-Матч: (перемога "Фенербахче" 1,72 — нічия 3,75 — перемога "Динамо" 4,90)

Гра "Фенербахче" — "Динамо" пройде в середу, 27 липня, у Стамбулі на стадіоні "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу", початок поєдинку — о 20:00 за київським часом.

Команди виступають у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Переможець 2-матчевої дуелі вийде до 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ, де зіграє з австрійським "Штурмом". Той, хто програє, вилетить до Ліги Європи, де проведе 2-матчеву дуель з чеським "Словацко".

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