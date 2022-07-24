Аналитики предрекают "Динамо" провал в Лиге чемпионов

Киевлян ждет "теплый" прием в Стамбуле

Киевскому "Динамо" после первого матча в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2022/23 с "Фенербахче" (0:0) в ближайшее время предстоит провести ответную игру с турецким грандом. Букмекеры на этот раз полностью на стороне стамбульцев.

Об этом сообщает Пари-Матч. По мнению специалистов, именно турецкий клуб пробьется в следующий раунд главного еврокубка.

"ФЕНЕРБАХЧЕ"- "ДИНАМО": ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Аналитики считают, что стамбульцы победят — коэффициент 1,91 за турков против 4,10 за украинцев, ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,55. Добавим, что по мнению специалистов, встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:0 в пользу "Фенербахче" (коэффициент — 6,70).

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Фенербахче" — "Динамо" (данные за 27 июля):

Пари-Матч: (победа "Фенербахче" 1,91 — ничья 3,55 — победа "Динамо" 4,10)

Игра "Фенербахче" — "Динамо" пройдет в среду, 27 июля, в Стамбуле на стадионе "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу", начало поединка — в 20:00 по киевскому времени.

Команды выступают во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. Победитель 2-матчевой дуэли выйдет в 3-й квалификационный раунд ЛЧ, где сыграет с австрийским "Штурмом". Проигравший вылетит в Лигу Европы, где проведет 2-матчевую дуэль с чешским "Словацко".

Ранее сообщалось, что форвард киевского клуба выбросил флажки рф в мусорку на глазах россиян.

Напомним, бывший игрок "Динамо" погиб на войне с рф.