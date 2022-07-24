"Фенербахче" — "Динамо": где и когда бесплатно смотреть ответный матч Лиги чемпионов

Важный поединок для киевлян покажут бесплатно

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 "Фенербахче" — "Динамо" (первая игра завершилась ничьей — 0:0) будет показан в Украине на ОТТ-платформе setantasports.com.

Об этом сообщает пресс-служба канала в Instagram. Поединок можно будет посмотреть бесплатно, пройдя регистрацию и выбрав подписку "Смотри Динамо Киев бесплатно".

"ФЕНЕРБАХЧЕ"- "ДИНАМО": ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игра "Фенербахче" — "Динамо" состоится в среду, 27 июля, в Стамбуле на стадионе "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу", начало встречи запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Отметим, победитель ответного матча пробьется в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с австрийским "Штурмом", а проигравший вылетит в Лигу Европы, где проведет 2-матчевую дуэль с чешским "Словацко". К слову, букмекеры считают турецкий клуб безоговорочным фаворитом встречи, несмотря на достойную игру киевлян в первой игре, которая состоялась в польском Лодзе.

Ранее сообщалось, что форвард киевского "Динамо" выбросил флажки рф в мусорку в аэропорту в Армении на глазах изумленных россиян.