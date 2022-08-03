"Динамо" добыло еще одну победу на пути в Лигу чемпионов: видеообзор матча со "Штурмом"

Киевляне сделали задел перед ответным матчем

В среду, 3 августа, киевское "Динамо" в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 провело игру с австрийским "Штурмом".

Встреча, проходившая в польском Лодзе на стадионе "Мейски", завершилась со счетом 1:0 в пользу киевлян. Ответная игра между клубами состоится на следующей неделе.

"Динамо" в первые минуты столкнулось с грамотным прессингом со стороны соперника. "Штурм" блестяще провел первые 30 минут и должен был забивать как минимум дважды, но форварду австрийцев Хейлунну не хватило точности. После "Бело-синие" захватили инициативу и закономерно забили. Героем поединка во второй раз кряду стал Александр Караваев, поразивший ворота гостей блестящим ударом с лету.

Во втором тайме картина игры не изменилась и киевляне без проблем довели матч до победы.

Статистика матча Динамо - Штурм

Полный видеообзор встречи:

Отметим, ответная игра между командами состоится во вторник, 9 августа, в Австрии. Победитель 2-матчевого противостояния выйдет в финальный раунд квалификации ЛЧ — раунд плей-офф, где сыграет с победителем пары "Бенфика" (Португалия)/"Мидтьюлланн" (Дания). Португальцы в первой игре (4:1) фактически решили все вопросы по поводу победителя дуэли. Проигравший окажется на групповой стадии Лиги Европы.

Напомним, во втором раунде квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сенсационно прошло "Фенербахче" (0:0, 1:2). Ответная игра в Стамбуле запомнилась фанатским скандалом из-за пропутинских кричалок болельщиков турецкого клуба.