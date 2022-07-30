В Турции отказались извиняться перед Украиной из-за кричалок фанатов: требуют извинений от украинского посла

В турецком клубе даже потребовали извинений

В ФК "Фенербахче", которое недавно проиграло "Динамо" (1:2) в домашнем матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/2023 отказались извиняться перед украинцами за кричалку фанатов: "владимир путин".

Об этом в субботу, 30 июля, заявил президент стамбульского клуба Али Коч, передает ntvspor. На заседании Высшего совета "Фенербахче" Коч заявил, что клуб не будет извиняться за кричалку болельщиков. Кроме того, он отметил, что судья не засчитал "чистый гол" в ворота "Динамо".

"Мы не будем извиняться перед Украиной. Объясняю причину. После возмутительных заявлений украинского посла он должен извиняться перед нами. Я считаю ненужным и неуместным произносить эти кричалки, даже если это вызвано моментом гнева. Но я осуждаю тех, кто пытается навесить ярлык на великое сообщество "Фенербахче" с его 115-летней славной историей", — заявил Коч.

Напомним, фанаты турецкого клуба после первого гола в ворота "Фенербахче" начали петь хвалебные оды президенту рф владимиру путину. Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар после игры в Facebook раскритиковал поведение фанатов.

Василий Боднар осудил действия фанатов Фенербахче в матче с Динамо

Ранее украинский журналист и телеведущий Богдан Буткевич прокомментировал поведение фанатов "Фенербахче". Первый матч между командами (0:0) прошел в Польше. Добавим, что "Динамо" вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет со "Штурмом", "Фенербахче" опустился в квалификацию Лиги Европы.