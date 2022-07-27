Турецкие фанаты восхваляли путина во время матча "Динамо" в Лиге чемпионов (видео)

Фанаты "Фенербахче" странно отреагировали на гол в свои ворота

В среду, 27 июля, на 154-й день полномасштабного вторжения рф в Украину во время матча Лиги чемпионов "Фенербахче" — "Динамо" (1:2) турецкие фанаты пели "владимир путин".

Соответствующее видео завирусилось в сети. Пользователь Нико Кантор в twitter осудил турецких фанов за это, но отметил, что причиной их хвалебных песен про путина стал поступок игрока "Динамо" Виталия Буяльского.

Сообщается, что Буяльский во время празднования гола активно изображал орла (прозвище "Бешикташа" — одного из принципиальных соперников "Фенербахче"). В итоге фанаты "Фенера" в отместку начали петь оды кровавому диктатору владимиру путину.

В комментариях под постом Кантора пользователи массово осудили поступок фанатов "Фенербахче", а многие турецкие болельщики извинились за неподобающее поведение своих коллег.

Добавим, что в итоге киевляне пробились в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, в котором им предстоит сыграть с австрийским "Штурмом". "Фенербахче" вылетел в Лигу Европы, где турки проведут 2-матчевую дуэль с чешским "Словацко" в 3-м отборочном раунде. Игры этой стадии еврокубков состоятся в начале августа.

Ранее сообщалось, что вратарь сборной рф обвинил "Газпром" в шантаже и обмане.